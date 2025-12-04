نیکوکار صغری عرب‌نژاد، یک واحد مسکونی در شهر کرمان به مساحت حدود ۳۷۵ مترمربع را به مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان اهدا کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این خیّر یک واحد مسکونی در خیابان فیروزآباد شهر کرمان، به مساحت حدود ۳۷۵ مترمربع، را به مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم استان کرمان اهدا کرد و این واگذاری در یکی از دفاتر اسناد رسمی به‌طور کامل ثبت و قطعی شد.

عرب‌نژاد در حاشیه امضای سند رسمی این اقدام خداپسندانه هدف از این اهدا، ترویج فرهنگ قرآنی، راحمایت از آموزش قاریان و حافظان قرآن و ذخیره‌ای برای آخرت دانست وافزود:هرچه دارم از لطف خداست و امیدوارم این خانه بتواند در مسیر خدمت به قرآن کریم مورد استفاده قرار گیرد.

این دومین حرکت خیرخواهانه بانوان و نمونه‌ای برجسته از حمایت مردمی از فعالیت‌های قرآنی و پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تربیت قاریان وحافظان قرآن در استان کرمان به شمار می‌رود.