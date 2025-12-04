به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون اول قوه قضاییه در این آیین با تبیین مفهوم گلریزان اجتماعی اظهار داشت: گلریزان فقط یک کمک یا اقدام موردی نیست؛ بلکه یک حرکت اجتماعی است که در آن همه ما مسئول هستیم.

حجت‌الاسلام حمزه خلیلی افزود: این مشارکت فراتر از کمک مالی است؛ یعنی اینکه درد دیگران را بشنویم، بفهمیم و برای رفع آن کنار هم بایستیم.

وی گفت: اگر گرسنگی کودکی را دیدیم و احساس کردیم که خودمان گرسنه‌ایم، این آغاز حرکت واقعی است. اگر رنج خانواده‌ای ما را به تلاش واداشت، این مشارکت برکت خواهد داشت. خداوند حرکت بی‌اخلاص را نمی‌پسندد، اما اگر حرکتی از دل برآید و در جمع انجام شود، هم اثرگذار است و هم مبارک.

معاون اول قوه قضاییه با قدردانی از حضور خیرین، نهاد‌های حمایتی و مردم استان، ابراز امیدواری کرد که این همدلی و مشارکت، راهی برای کاهش رنج آسیب‌دیدگان و بسترساز تقویت همبستگی اجتماعی در جامعه باشد.

خلیلی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای جنگ اخیر ۱۲ روزه، اظهار داشت: آنچه امروز در این جمع رقم خورده، نمادی از همدلی، صمیمیت و مسئولیت اجتماعی مردم است؛ سرمایه‌ای که همواره موجب خیر و برکت در جامعه بوده است.

وی با استناد به بیان علامه طباطبایی، مشارکت جمعی را امری مورد پسند الهی دانست و گفت: خداوند هر واجبی را به جماعت بیشتر می‌پسندد. نماز را به جماعت، جهاد را با حضور جمع و تلاش را در کنار یکدیگر ارزشمندتر می‌داند. این آموزه دینی نشان می‌دهد که هرجا همدلی و همراهی باشد، لطف الهی نیز جاری می‌شود.