به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی مهرانگیز در آیین گلریزان اجتماعی استان بوشهر با حضور معاون اول قوه قضاییه در سیراف با اشاره به اینکه استمرار حمایت‌ها مستلزم مشارکت خیرین و نهاد‌های اجتماعی است یادآورشد:کمک و حمایت‌های یادشده در زمینه‌های مختلف از جمله معیشتی، درمانی و تجهیزات اساسی مورد نیاز مددجویان کمیته امداد و خانواده‌های زندانیان را شامل می‌شود.

وی افزود: هدف فقط آزادی زندانیان نیست؛ بلکه هرگونه اقدام و کمکی برای خانواده‌های زندانیان، مددجویان کمیته امداد امام خمینی، تحت پوشش بهزیستی، کودکان طلاق و اشتغال دوباره زندانیان، زمینه‌ساز گشایش در زندگی قشر آسیب‌پذیر خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری گسترده خیرین و صنعت‌گران استان بوشهر گفت: برخی از خیرین و مسئولان پتروشیمی‌های استان بوشهر شاید به‌دلیل بعد مسافت نتوانستند حاضر باشند، اما همیشه یاری‌رسان بوده‌اند.