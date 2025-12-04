پخش زنده
فرمانده انتظامی اشنویه از صدور ۹۲۰ برگ جریمه به رانندگان متخلف در قالب اجرای طرحهای انضباط بخشی و ارتقای امنیت ترافیکی در ده روز نخست آذرماه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ سرهنگ علی توکلی گفت: در این مدت، ۱۳ خودروی هنجارشکن و ۱۴ خودرو با خلافی بیش از ۵۰ میلیون ریال توقیف و به پارکینگ منتقل شدهاند.
وی افزود: در اجرای این طرح ۸۳ دستگاه خودرو هم با نورهای نامتعارف و تجهیزات غیرقانونی شناسایی و برای ۲۱۵ تخلف حادثهساز اعمال قانون صورت گرفته است.
فرمانده انتظامی اشنویه، با تأکید بر اینکه خط قرمز پلیس، حفظ آرامش و تأمین امنیت شهروندان است، تصریح کرد: برخورد با خودروهای دارای چراغهای زنون، حرکات مخاطرهآمیز و هنجارشکن با جدیت ادامه دارد و گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس به صورت مستمر در سطح معابر فعال خواهند بود.