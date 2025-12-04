به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ سرهنگ علی توکلی گفت: در این مدت، ۱۳ خودروی هنجارشکن و ۱۴ خودرو با خلافی بیش از ۵۰ میلیون ریال توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

وی افزود: در اجرای این طرح ۸۳ دستگاه خودرو هم با نور‌های نامتعارف و تجهیزات غیرقانونی شناسایی و برای ۲۱۵ تخلف حادثه‌ساز اعمال قانون صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی اشنویه، با تأکید بر اینکه خط قرمز پلیس، حفظ آرامش و تأمین امنیت شهروندان است، تصریح کرد: برخورد با خودرو‌های دارای چراغ‌های زنون، حرکات مخاطره‌آمیز و هنجارشکن با جدیت ادامه دارد و گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس به صورت مستمر در سطح معابر فعال خواهند بود.