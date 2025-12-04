فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی درهفته چهارم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر پیروز شد، اما مس رفسنجان نتیجه را واگذار کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،هفته چهارم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران چهارشنبه ۱۲ آذر با هفت دیدار و یک دقیقه سکوت به احترام زنده‌یاد احمد گلچی داور بین المللی والیبال ایران و ناظر فدراسیون آغاز شد

تیم فولاد سیرجان ایرانیان که در هفته سوم با شکست مس در دربی استان کرمان به رتبه دوم جدول با سه برد و هشت امتیاز رسید، این هفته در نور به مصاف مهرگان رفت وشاگردان بهروز عطایی در تیم فولاد سیرجان در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند.

در ست دوم تیم مهرگان عملکرد بهتری مقابل مدافع عنوان قهرمانی داشت، اما در نهایت ۲۸ بر ۲۶ نتیجه را واگذار کرد تا دو بر صفر عقب بیفتد.

فولادی‌ها در ست سوم نیز ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا علاوه بر پیروزی سه بر صفر مقابل حریف به عنوان نخستین فاتح هفته چهارم لیگ برتر مردان معرفی شوند و چهارمین پیروزی پیاپی خود را جشن بگیرند.

این دیدار به مدت ۱۰۰ دقیقه طول کشید و سه کارت زرد داشت که تیم مهرگان اخطار تاخیر گرفت و اسماعیل مسافر از سیرجان و رضا رضایی بازیکن مهرگان کارت زرد دریافت کردند. این مسابقه یک هزار و ۱۰۰ تماشاگر داشت.

تیم شهرداری ارومیه ، در ست نخست با حمایت هواداران ۲۵ بر ۲۳ فاتح میدان شد، اما در ست دوم شهرداری ارومیه ۲۵ بر ۱۸ نتیجه را واگذار کرد تا تلاش دو تیم در ست شماری یک بر یک شود.

در ست سوم تیم ارومیه با اختلاف زیادی و ۲۵ بر ۱۳ نماینده مس را شکست داد و در ست شماری دو بر یک شد.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا فاتح این دیدار با نتیجه سه بر یک شوند و به سومین برد خود در این فصل از رقابت‌ها دست یابند.

این دیدار که ۱۱۶ دقیقه طول کشید، دو هزار و ۵۰۰ تماشاگر و دو کارت زرد داشت. امیررضا آفتاب آذری از شهرداری ارومیه و علیرضا شاه علی بازیکن شماره هشت مس کارت زرد دریافت کردند.

نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

مهرگان نور صفر – فولاد سیرجان ایرانیان ۳ (۱۸ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۸ و ۲۳ بر ۲۵)

شهرداری ارومیه ۳ – مس رفسنجان یک (۲۵ بر ۲۳، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۲۱)

استقلال گنبد ۳ – رازین پلیمر ۲ (۲۵ بر ۱۹، ۲۳ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۹ بر ۲۷ و ۱۵ بر ۱۳)

سایپا تهران یک – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۲۵)

شهداب یزد ۳ – پیکان تهران یک (۲۵ بر ۲۱، ۲۳ بر ۲۵، ۲۹ بر ۲۷ و ۲۵ بر ۱۴)

صنعتگران امید ۲ – چادر ملو اردکان ۳ (۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۸ بر ۲۰)

طبیعت اسلامشهر ۳ – پاس گرگان ۲ (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۹، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۹)

هفته پنجم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران چهارشنبه ۱۹ آذر با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، تهران (سه بازی)، رفسنجان، اصفهان و اردکان پیگیری خواهد شد.