عسلویه در آستانه میزبانی نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی قرار دارد و فضای نمایشگاهی برای حضور شرکتهای داخلی آماده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نهمین نمایشگاه ساخت داخل در منطقه ویژه پارس با تمرکز بر تقویت توانمندیهای ملی، حمایت از شرکتهای داخلی، توسعه همکاریهای فناورانه، ایجاد زنجیره تأمین امن و پایدار و همچنین پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان و نوآور، از ۱۵ تا ۱۹ آذر هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی پارس در عسلویه برگزار میشود.
در این دوره، ۱۵۰ شرکت داخلی و پتروشیمیهای منطقه پارس و بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور آخرین دستاوردها، تجهیزات و فناوریهای ساخت داخل در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: عسلویه بهعنوان قلب تپنده صنعت انرژی کشور، آماده میزبانی از رویدادی است که نقش تعیینکنندهای در تقویت زنجیره تأمین داخلی، توسعه همکاریهای صنعتی و نمایش توانمندیهای ملی دارد.
سخاوت اسدی با تأکید بر مزیتهای ویژه برگزاری نمایشگاه در عسلویه اظهار داشت: قرار گرفتن نمایشگاه در کنار قلب عملیات پارس جنوبی، فرصتی کمنظیر را برای ارتباط مستقیم میان واحدهای بهرهبردار و سازندگان داخلی و شرکتهای دانشبنیان فراهم میکند.
وی با بیان این که راه اندازی چنین نمایشگاههایی در عسلویه منجر به تصمیمگیری سریعتر و ارائه نیازهای واقعی شده و به تسهیل و انعقاد قراردادهای عملیاتی کمک خواهد کرد، اظهار داشت: این نمایشگاه فرصتی است تا با حمایت از تولید و ساخت داخل، زنجیره تأمین صنعت تقویت شود و توسعه فناوریهای نوین داخلی تسهیل گردد.
اسدی به حضور شرکتهای دانشبنیان و سازندگان توانمند در نمایشگاه نهم اشاره کرد و افزود: نمایشگاه ساخت داخل نه تنها محصولات ایرانی را به نمایش میگذارد بلکه مسیر همکاری و انتقال دانش میان فعالان صنعتی را هموار کرده و نقش مؤثری در افزایش ظرفیت و خودکفایی صنعت انرژی کشور دارد.