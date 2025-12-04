الیت سفیدپوش شد
بارش برف الیت را سفیدپوش کرد و جان تازهای به جنگلهای این منطقه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، بارش برف دیشب بسیاری از ارتفاعات بالای ۲۵۰۰ متر مازندران از جمله روستای الیت مرزن آباد و جنگلهای این منطقه را سفیدپوش کرد.
مازندرانیها پس از تجربه یک ماه هوای گرم تابستانی در پاییز خشک، دیروز و دیشب شاهد نزول رحمت الهی و بارش برف بودند، بارانی که جان تازهای به زمینهای کشاورزی داد و بارش برف نیز ارتفاعات استان را سفیدپوش کرد
بارش باران و برف در روستا و جنگلهای الیت که آبان ماه امسال، چهار بار دچار آتش سوزی شده بود سبب طراوات و جان بخشی دوباره به جنگلهای حادثه دیده شد.
بارش برف در عرصههای جنگلی روستای الیت امروز نیز به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت.
بر اساس گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر گروه های عملیاتی و امدادی بعد از مهار آتش در منطقه برای لکه گیری حضور داشتند و به نظر می رسد دشب و امروز با بارش باران و برف آتش جنگل های الیت به طور کامل اطفا شده باشد