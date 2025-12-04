دو کلاس درس در روستای چهل‌من‌سنگ سفلی بخش رضویه مشهد با حضور فرماندار مشهد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان مشهد در این مراسم با قدردانی از همکاری مردم، خیران و دستگاه‌های اجرایی، این اقدام را نمادی از همبستگی اجتماعی و عزم عمومی برای توسعه آموزش دانست.

سید حسن حسینی در این مراسم با بیان اینکه این طرح هرچند در مقیاس ملی بزرگ نیست، اما اراده محکم مردم این روستا برای پیشرفت آموزشی بسیار ارزشمند است، افزود: این طرح با همراهی اداره‌کل آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و مشارکت خیران محلی به سرانجام رسیده است.

وی گفت: ساخت این دو کلاس درس، مصداق عینی همیاری جمعی است؛ به طوری که هزینه هر بخش از ساختمان، از سنگ‌کاری تا پنجره و نیمکت را یکی از اهالی تقبل کرده است.

فرماندار مشهد با بیان اینکه این کلاس‌ها در بازه زمانی کوتاهی به بهره‌برداری رسید، ابراز امیدواری کردند که چنین فرهنگ مشارکتی در سراسر کشور گسترش یابد و گفت: امیدواریم با تداوم حرکت‌های مردمی مانند «بامن» و «بسازیم مدرسه»، در پایان دولت دغدغه‌ای برای کمبود سرانه آموزشی نداشته باشیم.

رئیس آموزش و پرورش رضویه نیز گفت: پیش از این، مدرسه وحدت دارای ۴ کلاس درس بود که با اضافه شدن دو کلاس جدیدبا سیصد میلیون تومان هزینه، تعداد کلاس‌ها به ۶ کلاس افزایش یافته است.

محمدیان افزود: مساحت هر کلاس حدود ۲۴ مترمربع است و در کنار این دو کلاس، یک سرویس بهداشتی و آبدارخانه نیز با مشارکت مردم، خیران و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس ساخته شده است.

رئیس آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۴۲ دانش‌آموز در ۶ کلاس این مدرسه مشغول به تحصیل هستند.