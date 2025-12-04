پخش زنده
مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: از ابتدای اجرای طرح صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک تاکنون سه هزار و ۹۵۵ سند انحصار وراثت صادر شده است که هزار و ۹۵۴ فقره به شکل خودکار و غیر حضوری انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حیدر عمرانی بیان کرد: از ۵ مرداد امسال مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شده است.
وی یادآورشد: بر همین اساس سازمان ثبت احوال با بهرهگیری از دادههای پایگاه سببی و نسبی (پایگاه خانواده) و اطلاعات دریافتی از سایر دستگاهها، فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت را بهصورت الکترونیکی و برخط انجام میدهد.
عمرانی فرآیند صدور گواهی الکترونیک انحصار وراثت را تشریح و اضافه کرد: پس از ثبت واقعه فوت، روند صدور گواهی انحصار وراثت به طور خودکار و غیرحضوری آغاز میشود که بدنبال آن صدور گواهی از طریق سامانه سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir و ظرف مدت حداکثری ۲۰روز، به وراث ابلاغ میشود.
عمرانی افزود: به محض صدور گواهی انحصار وراثت، اطلاع رسانی از طریق پیامک به وراث و ذینفعان ارسال میشود که دریافتکنندگان میتوانند پس از احراز هویت در سامانه سهیم و پرداخت تعرفه قانونی، فایل رسمی گواهی را دریافت کنند.
وی تاکید کرد: اگر گواهی انحصار وراثت صادر و متقاضی در گواهی مغایرتی مشاهده کند، از تاریخ صدور گواهی، تنها ۱۰ روز مهلت اعتراض دارد و پس از آن گواهی صادره قطعی میباشد.
عمراین با توصیه به متقاضیان گواهی انحصار وراثت، گفت: به وراث و ذینفعان توصیه میشود پس از گذشت ۳ الی ۴ روز به سامانه سهیم مراجعه و وضعیت صدور گواهی انحصار وراثت را مشاهده کنند. چرا که شاید به دلیل ترافیک یا اختلال در سامانه ها، پیامک ارسالی را دریافت نکرده باشند. در این صورت مهلت ۱۰ روز از بین رفته و گواهی قطعیت پیدا میکند و چنانچه اعتراضی به گواهی صادره داشته باشند امکان پذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح در سازمان ثبت احوال کشور اظهار داشت: با راهاندازی این خدمت در سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان (سهیم) و سامانه وراثت به آدرس verasat.ncr.ir، تمامی وراث و ذینفعان در هر ساعت از شبانه روز میتوانند با استفاده از تلفن همراه و رایانه شخصی، بدون مراجعه حضوری و در کمترین زمان، گواهی انحصار وراثت را دریافت کنند.