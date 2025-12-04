پخش زنده
کتاب «نهجالبلاغه» با رویکردی موضوعمحور و ترتیب تاریخی، به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ ششم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اثر ابراهیم منهاج (دشتی) است و با هدف رفع پراکندگی موضوعی در چینش سخنان امام علی (ع) و فراهم آوردن دسترسی آسانتر برای پژوهشگران، مجموعهای از خطبهها، نامهها و حکمتها را بهصورت دستهبندیشده ارائه میکند.
سخنان امام علی (ع) در نهجالبلاغه علیرغم ارزش والای خود، از نظم موضوعی یا تاریخی برخوردار نیست که این امر دسترسی به مطالب مرتبط را با دشواری همراه میکند. کتاب حاضر با هدف حل این چالش، سخنان حضرت را بر اساس هشت موضوع اصلی و همچنین رویدادهای تاریخی مرتبط، ساماندهی کرده است.
مترجم در مقدمه این اثر آورده است: «برای دستیابی به درکی صحیح از تواتر لفظی و معنوی سخنان امام، ما سخنان مربوط به هر موضوع را در کنار هم قرار دادهایم تا با هم سنجیده و مقایسه شوند. همچنین بیانات مرتبط با حوادث تاریخی برحسب تاریخ بیان مرتب شدهاند.»
از ویژگیهای برجسته این کتاب هزار و ۹۱ صفحهای میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
این اثر که بهعنوان یک منبع تحقیقی و پژوهشی نوین برای علاقهمندان به سخنان علوی طراحی شده، با ترجمهای فنی و ادبی همراه است.
علاقهمندان برای تهیه کتاب «نهجالبلاغه» (موضوعی با ترجمه مقابل، فنی، ادبی و شرح کلمات مشکل) میتوانند به وبگاه موسسه بوستان کتاب به نشانی www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.