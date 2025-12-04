به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در جشن گلریزان اجتماعی در عسلویه که با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شد با تسلیت سالروز وفات حضرت‌ام البنین و با تکریم از مادران و همسران شهدا اظهار داشت: این آیین به پاس تجلیل از نیک‌اندیشان و خیران عزیزی است که در اقدامات خیرانه نقش‌آفرینی کرده‌اند و اکنون نیز در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی مشارکت می‌کنند.

وی افزود: در استان بوشهر، خیران عزیز اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در عرصه‌های مختلف حضوری موثر و ارزشمند دارند که باید قدردان آنها باشیم.