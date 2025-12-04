پخش زنده
با بازداشت سرکردههای باند بهرهکشی از کودکان در شاهرود؛ ۲۸ کودک از چرخه تکدیگری نجات یافتند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، دادستان عمومی و انقلاب شاهرود از بازداشت ۶ نفر از سرشبکههای باند سازمانیافته بهرهکشی از کودکان در تکدیگری خبر داد و گفت : این اقدام در قالب طرح ویژه ساماندهی اطفال در معرض آسیب انجام شد که طی آن ۲۸ نوزاد و کودک شناسایی و برای دریافت خدمات حمایتی و مراقبتی به مراکز تحت نظارت بهزیستی منتقل شدند.
جلال امیری افزود: در پی صدور دستور قضایی برای برخورد جدی با باندهای سوءاستفادهکننده از کودکان، طرح ساماندهی نوزادان و کودکان در معرض آسیب در دو مرحله و با همکاری دستگاههای حمایتی و انتظامی در شهرستان شاهرود اجرا شد.
وی افزود: هدف اصلی این طرح، صیانت از کودکان و جلوگیری از گرفتار شدن آنان در چرخه تکدیگری سازمانیافته است.
به گفته وی ، در جریان اجرای این طرح، علاوه بر انتقال ۲۸ کودک به مراکز امن، سه مادر باردار نیز مورد حمایت قرار گرفتند و ۱۵ نفر از والدین به همراه کودکان به محل سکونت خود بازگردانده شدند.
دادستان شاهرود با اشاره به برخورد قضایی با عوامل این باندها گفت: ۶ نفر از سرشبکهها و عاملان اصلی که با سوءاستفاده از افراد زیر سن قانونی ، آنان را به تکدیگری وادار میکردند، شناسایی، دستگیر و روانه زندان شدند.
امیری تأکید کرد: برخورد با سردستگان و عوامل پشتپرده تکدیگری بدون هیچگونه مسامحه ادامه خواهد داشت و پیگیریها تا زمانی که ریشههای این ناهنجاری در شهرستان شناسایی و خشکانده شود با شدت بیشتری دنبال میشود.