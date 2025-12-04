پخش زنده
امروز: -
استاندار بوشهر از ۷ طرح عمرانی شهرستان کنگان شامل ۲ طرح آموزشی، ۳ طرح گردشگری، یک طرح راهسازی و یک طرح درمانی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع از ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه و ۶ کلاسه در سیراف بازدید کرد که تصمیم گرفته شد با تخصیص اعتبار، در مهر سال آینده مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
همچنین قلعه نصوری از بناهای تاریخی جنوب استان که با تلاش میراث فرهنگی و گردشگری به اقامتگاه سنتی تبدیل میشود مورد بازدید استاندار قرار گرفت.
این اقامتگاه سنتی با ۲۵۰۰ مترمربع زیربنا، ۲۰ اتاق و ۷۰ تخت دارد و شامل رستوران، کافه، حمام سنتی و ۲ حیاط مجزاست که مرمت و بهسازی آن از پیشرفت ۹۳ درصدی برخوردار بوده و دهه فجر سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
دهکده گردشگری شهر سیراف نیز با مساحت ۲۸ هزار مترمربع و سرمایهگذاری ۵۶۰ میلیارد ریالی از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی برخوردار است که مرحله اول طرح در دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد.
طرح راه روستایی پارس ۳ کنگان نیز با سرمایهگذاری ۱۰۶ میلیارد تومان مورد بازدید استاندار بوشهر قرار گرفت که مرحله نخست آن تکمیل و آماده بهرهبرداری است.
دهکده گردشگری بنک نیز با مساحت ۲۲ هکتار و سرمایهگذاری ۱۷۰ میلیارد تومان مورد بازدید استاندار قرار گرفت و مقرر شد تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد.
کلینیک تخصصی شهید هاشمی کنگان نیز مورد بازدید استانداربوشهر قرار گرفت.
این کلینیک با زیربنای ۱۸۰۰ مترمربع و سرمایهگذاری ۲۴۴ میلیارد ریال ساخته شده که اکنون ۸۰ درصد پیشرفت دارد.