در دیدار رئیس رسانه ملی با تولیت آستان قدس رضوی، ضمن قدردانی از نقش صداوسیما در روایتگری «دفاع‌مقدس ۱۲روزه»، دو طرف بر گسترش همکاری‌های رسانه‌ای برای تبیین سبک زندگی رضوی، پوشش بهتر برنامه‌های حرم مطهر و تقویت جریان‌های امیدآفرین در جامعه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام احمد مروی در جریان این نشست و بازدید از ساختمان شیشه‌ای با اشاره به نقش‌آفرینی رسانه ملی در پوشش تحولات اخیر و روایتگری دقیق دفاع‌مقدس ۱۲ روزه، از عملکرد صداوسیما در آن برهه زمانی حساس و سرنوشت‌ساز قدردانی کرد و آن را نمودی از مجاهدت رسانه‌ای در دفاع از حقیقت دانست.

در این جلسه درباره ظرفیت‌های همکاری گسترده‌تر رسانه ملی و آستان قدس رضوی و لزوم هم‌افزایی رسانه‌ای برای تبیین معنویت، سبک زندگی رضوی و جریان‌های امیدآفرین در جامعه بحث و تبادل نظر شد.

آقای پیمان جبلی با تأکید بر جایگاه فرهنگی و معنوی آستان قدس رضوی بر آمادگی کامل صداوسیما برای ارتقای همکاری‌ها در حوزه تولیدات رسانه‌ای، پوشش برنامه‌های حرم مطهر و افزایش بهره‌مندی از ظرفیت‌های آستان مقدس امام رضا (ع) در امیدآفرینی و ترویج معنویت در جامعه تأکید کرد.