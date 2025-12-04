خروج سامانه بارشی
افزایش تدریجی دما از فردا در مازندران
کارشناس هواشناسی از خروج سامانه بارشی از مازندران و آغاز هوای پایدار و آفتابی از روز جمعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، فرجی با اشاره به بارشهای مفید دو روز گذشته، گفت: این سامانه تضعیف شده و امروز (پنجشنبه) صبح فقط در سواحل احتمال بارش پراکنده وجود دارد و به تدریج کاملاً از استان خارج میشود.
وی افزود: پوشش ابرها امروز کمتر میشود و از فردا جمعه تا دوشنبه، جو استان کاملاً پایدار خواهد بود. در این مدت روزها افزایش تدریجی دما و آفتابی بودن پیشبینی میشود، اما شبها هوا سردتر خواهد شد.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: تنها در بعدازظهر دوشنبه، در ارتفاعات غربی استان شرایط برای رگبار پراکنده باران فراهم است.
فرجی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای خزر امروز مواج است و این حالت تا ظهر روز جمعه ادامه خواهد داشت.
وی در پایان به حداقل و حداکثر دما اشاره کرد و گفت: دلیر با منفی ۳ درجه سردترین و تنکابن و ایزدشهر با ۱۶ درجه گرمترین نقاط استان در صبح امروز بودند.