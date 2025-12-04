اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوچیا برای اعزام به مسابقات پارا آسیایی جوانان، تا شانزدهم آذر در قم در حال برگزاری است و ملی‌پوشان کشورمان با آمادگی کامل، مهیای حضور در این رویداد قاره‌ای هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در این دوره از رقابت‌ها که از شانزدهم تا بیست و چهارم آذر در امارات پیگیری می‌شود، تیم ایران با ترکیب چهار دختر و شش پسر در کلاس‌های یک، دو، سه و چهار رشته بوچیا شرکت خواهد کرد. در این دسته‌بندی، سطح و نوع محدودیت جسمی ورزشکاران تعیین‌کننده دسته آنان است؛ به‌طوری‌که دسته چهار مربوط به شدیدترین نوع معلولیت بوده و ورزشکاران برای پرتاب از دستگاه رمپ استفاده می‌کنند.

فرشته سکاکیان، نایب رئیس انجمن بوچیا و سرپرست اردوی تیم ملی، با اشاره به تلاش مربیان و آمادگی مطلوب ورزشکاران، از میزبانی مناسب هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان قم و همکاری فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک قدردانی کرد.

وی با یادآوری موفقیت تیم ایران در دوره گذشته مسابقات در بحرین، ابراز امیدواری کرد ملی‌پوشان جوان کشور با تلاش مستمر و دعا‌های مردم، با مدال‌های رنگارنگ از امارات بازگردند.