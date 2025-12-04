پخش زنده
برنامهریزی دقیق و هدفمند دهیاران، عمران و آبادانی در روستاها را سرعت میبخشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی در جمع دهیاران تکاب گفت: اجرای طرحهای هادی محور اصلی توسعه زیرساختها در روستاهاست و دهیاران باید در تکمیل و اجرای این طرحها، پیگیریهای لازم را بهطور جدی در دستور کار قرار دهند.
حیرانی افزود: استفاده از ظرفیتهای حوزههای معدنی، کشاورزی، دامداری، گردشگری و صنایعدستی میتواند نقش تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه روستاییان داشته باشد.
وی بر ضرورت تدوین و اجرای طرحهای درآمدزایی دهیاریها تاکید و اضافه کرد: دهیاریها باید با شناسایی فرصتهای محلی و تدوین طرحهای اقتصادی قابل اجرا، نسبت به ایجاد منابع درآمدی پایدار اقدام کنند.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی، نقش دهیاران را به عنوان حلقه ارتباطی مردم و دستگاههای اجرایی مهم و اثرگذارتوصیف کرد و گفت: ایجاد زمینههای اشتغال متناسب با ظرفیت هر روستا، از مهمترین عوامل ماندگاری جمعیت و جلوگیری از مهاجرت خواهد بود.