نماینده ولی فقیه در استان در جلسه شورای عالی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر نقش محوری دارد و اگر این فریضه بزرگ احیا شود، تمام فرایض احیا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام و المسلمین حسین مظفری اظهار کرد: امام باقر (ع) در خصوص فریضه امر به معروف و نهی از منکر فرمودند: «فریضَةٌ عَظیمَةٌ بِها تُقامُ الفَرائضُ» یعنی: امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه واجب الهی است که نقش محوری دارد و اگر این فریضه بزرگ احیا شود، تمام فرایض احیا خواهد شد.

وی ادامه داد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ» یعنی: آنها کسانی هستند که اگر ایشان را در زمین قدرت و نیرو ببخشیم به گونه‌ای که هر کاری اراده کنند بتوانند، انجام دهند و هیچ مانعی نتواند سد راه آنها شود، جامعه صالحی را بوجود می‌آورند که در آن شرایع و احکام الهی را بر پا می‌نمایند و در آن جامعه نماز بپا داشته و زکات داده می‌شود و امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌گیرد.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: خداوند متعال نصرت و یاری ویژه به کسانی عطا خواهد کرد که در راه ترویج دین و اقامه امر به معروف و نهی از منکر گام برمی‌دارند. این وعده، مشوق بسیار خوبی برای فعالیت در این میدان با توکّل بر خدا است.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: امروز همدلی و انسجام خوبی در استان قزوین حاکم است که باید از این فرصت استفاده کنیم تا بعداً حسرت نخوریم. این ستاد باید به دستگاه‌های مختلف کمک کند تا معروف‌ها و منکر‌های مربوط به خود را بشناسند تا معروف‌ها را تقویت و منکر‌ها را تضعیف کنند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری یادآور شد: دشمنان با تجربه‌هایی مانند اندلس و الجزایر، امیدوارند از این راه در ایران نیز موفق شوند، اما همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، این مسئله ان‌شاءالله درست خواهد شد.

وی بیان کرد: بهترین جای تصمیم‌گیری برای این موضوع، همین ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. باید کار‌هایی که به راحتی و بدون ایجاد حساسیت می‌شود، انجام داد را شناسایی و اجرایی کرد. همه باید بدون اختلاف و با حمایت پشت این اقدامات باشیم و کار رسانه‌ای درستی نیز انجام شود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری افزود: نهاد‌های متولی باید در این زمینه سرمایه‌گذاری و کار کنند. به عنوان مثال، در زمینه تهیه پوشاک مناسب، یک خانم به زحمت می‌تواند لباس‌های مناسب پیدا کند. این بخش‌های ایجابی باید تقویت شود.

وی تأکید کرد: ارتباط مستمر با مردم، نخبگان و جوانان (دانش‌آموزان و دانشجویان) از الزامات است، برای مثال بنده معمولا هفته‌ای یک بار در مدارس و یک روز نیز در دانشگاه حضور پیدا می‌کنم تا با پرسش و پاسخ، با جوانان در ارتباط باشم. جوانان خوبی داریم که عنادی ندارند، بلکه شبهه و سوالاتی دارند که اگر شبهاتشان را پاسخ داده شود، همراهی خواهند کرد.