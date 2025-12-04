پخش زنده
امروز: -
در نشست کمیته تخصصی اجرای مناسبسازی معابر، وضعیت دسترسی و مناسبسازی معابر بانکهای استان، اصلاح ایستگاههای اتوبوس و معابر عمومی بحث و بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ به مناسبت روز جهانی معلولین، جلسه کمیته تخصصی اجرایی مناسبسازی ستاد استان برگزار شد.
در این نشست، دستور کارهای مهمی از جمله پیگیری اجرای ماده ۲۴ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بررسی وضعیت دسترسپذیری و مناسبسازی بانکها در سطح استان، و اصلاح ایستگاههای اتوبوس و معابر عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
خورشید آموزگار، مسئول دبیرخانه مناسب سازی اداره کل بهزیستی استان، ضمن ارائه گزارش عملکرد، بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی برای تحقق عدالت اجتماعی و فراهمسازی شرایط برابر برای حضور فعال افراد دارای معلولیت در جامعه تأکید کرد.
این جلسه با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برگزار شد و مقرر شد اقدامات عملی برای رفع موانع دسترس پذیری در سطح استان با جدیت دنبال شود.