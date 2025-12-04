دبیرکل حزب تمدن اسلامی ایران گفت: امروز جنگ بر سر "سبک زندگی"، "الگوهای توسعه" و "تعریف انسان" است و راه مقابله، تقویت استقلال و اقتصاد مردمی ناشی از انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید یاسر جبرائیلی چهارشنبه شب در یادواره شهدای روستای تجن جار با محوریت دانشمند شهید دکتر مجید تجن جاری در مسجد این روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل گفت: امروز چهره غرب از مارکسیسی مسلح به لیبرالیسم متمدن تغییر شکل یافته است و از انقلاب ایدئولوژیک به هژمونی فرهنگی و از جنگ جنگل به جنگ ذهن، جنگ سبک زندگی، جنگ الگو‌های توسعه و جنگ تعریف انسان تغییر کرد.

وی با بیان اینکه استکبار و غرب دیگر کشور‌ها را به زور تصرف نمی‌کنند بلکه موضوعاتی را در پیش گرفته که ما به اراده خودمان آن را می‌پذیریم و وابسته می‌شویم، تصریح کرد: غرب امروز به نام علم، پیشرفت و تمدن معنای زندگی را از درون تغییر می‌دهند و متلاشی می‌کنند تا استقلال علمی تحقق نیابد.

این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه امروزه جنگ توپ و تانک نیست و جنگ الگو‌ها است که اگر برابر آن بیدار نباشیم جامعه را بدون صدای هیچ انفجار وابسته، فرسوده و تهی می‌کند، اضافه کرد: دشمن با سلاح سبک زندگی و نظم سرمایه داری لیبرال وارد شده و ایران را اشغال کرده است.

جبرائیلی، بحران پیری جمعیت و بازنشستگی امروز در جمهوری اسلامی ایران را حاصل تفکر غلط و افراطی غربی اعلام و بیان کرد: تنها راه رهایی از این وضعیت و کم شدن مشکلات در حوزه‌های مختلف در کشور در سایه استقلال و اقتصاد مردمی برخاسته از انقلاب اسلامی است.

وی همچنین به حماسه غرورآفرین مردم آمل در ششم بهمن سال ۱۳۶۰ در مواجهه با گروهک کمونیستی و ایستادگی مردم آمل در مقابل آنها اشاره کرد و گفت: حماسه اسلامی ششم بهمن آمل، مرزی بین ملت ایران و مکتب کمونیست بود که حتی دشمن نتوانست مقابل ایستادگی و استواری خون شهیدان آملی حتی یک روز شهر را در اختیار بگیرد.

وی اضافه کرد، این مهم تحقق و تجلی عملی شعار راهبردی و مقدس نه شرقی و نه غربی بود.

کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد این مسائل دو روایت از یک اختلال هستند و ما یک نسخه به نام اقتصاد مردمی مستقل از غرب و شرق می‌خواهیم و باید نسخه اقتصاد مردمی را پیاده کنیم.

جبرائیلی دربخش دیگری با اشاره به اینکه اقتصاد مدرن انسان را از خانه و خانواده بیرون کشیده و در کارخانه مستقر کرد، یادآور شد: این اقتصاد غربی خانواده را از کار تهی ساخته و به واحد مصرف تبدیل کرد و خانه را به سمت سلول‌های کوچک آپارتمانی تبدیل کرد.

وی گفت: جدایی کار از زندگی، خانواده از تولید و خانه از زمین رشته‌های گسسته‌ای است که خود را در قالب بحران پیری و بازنشستگی نشان می‌داد.

جبرائیلی با اعلام اینکه اقتصاد مردمی برخاسته از انقلاب اسلامی و تجلیات شعار نه شرقی و نه غربی تلاشی برای بازگرداندن جهان اجتماعی به شکل طبیعی خود است، یادآور شد: پس باید مفهوم خانه را از نو بفهمیم، زیرا خانه در تمدن صنعتی و نظام سرمایه داری لیبرال بیرون از رگ‌های تولید قرار دارد و آخرین ایستگاه روز است ولی در اقتصاد مردمی خانه سرآغاز ارزش است و زندگی و کار در کنار هم در آن جریان دارد.

این محقق و تحلیلگر برجسته سیاسی و روابط بین الملل همچنین به جایگاه مهم شهید دکترمجیدتجن جاری که درجنگ ۱۲ روزه تجاوز رژیک صفاک صهیونیستی به خاک کشورمان به شهادت رسید اشاره کرد وگفت، شهید برجسته هوش مصنوعی دکتر مجید تجن‌جاری در شهری تربیت شده که مهد فضیلت، عرفان، اندیشه، تاریخ، علما و اندیشمندان است، و رهبر انقلاب فرمودند که هر تلاشی جهاد نیست بلکه تلاشی مصداق جهاد است که برابر دشمن اتفاق بیافتد.

جبرائیلی یادآورشد: حوزه تخصصی شهید تجن‌جاری در هوش مصنوعی امروزه در حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور استفاده می‌شود البته در طول تاریخ ابرقدرت کشور‌هایی بودند که به فناور‌های برتر آن دوره مسلط بودند و در جنگ قدرت حوزه بین‌الملل امروزه هوش مصنوعی دست برتر است.

جبرائیلی گفت: فعالیت شاخص شهید مجید تجن جاری با قدرت و امنیت ملی ارتباط مستقیم داشت.