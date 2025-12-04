بازی سختی مقابل ذوب آهن داریم/ هدف ما شکست میزبان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان در نشست خبری پیش از بازی مقابل ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه به شناختی که تیم ذوب آهن از تیم ما و ما از حریف داریم قطعا مسابقه دو تیم سخت است .

محمد سعید اخباری افزود: تیم ذوب آهن جزو تیم های ریشه دار، مطرح و خوب لیگ برتر است و بازی مقابل میهمان کار سختی است ولی برای پیروزی بازی می کنیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان تیم چادرملو از هر حیث آماده بازی مقابل تیم ذوب آهن اصفهان هستند گفت : سه امتیاز این بازی برای ما خیلی اهمیت دارد و امیدواریم موجب خوشحالی دل هواداران شویم.

اخباری گفت : بازیکنان تیم ما در شرایطی قرار گرفته‌اند که خود را از نظر ذهنی، روانی و بدنی برای چنین مسابقه‌ای آماده کرده‌اند و باید با همه توان از همان ابتدا تا انتهای دیدار، دقیق و حساب شده کار خود را با دقت و طبق برنامه انجام دهیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان هم در این نشست گفت: تیم ما از هر نظر برای دیدار با چادرملو اردکان در یزد آماده است و هدف ما شکست میزبان است.

قاسم حدادی‌فر افزود: برای این بازی مشکلی نداریم و همه شرایط فراهم است.

وی در خصوص تقابل مجدد بعد از جام حذفی با تیم چادرملو گفت: فکر می‌کنم در بازی جام حذفی هم تیم ما تیم خوبی بود و بازیکنان ما خوب کار کردند ولی تیم چادرملو باهوش و زیرک بود و توانست روی یک غافلگیری در دقایق پایانی بازی را از ما بگیرند.

در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبالف تیم چادرملو اردکان از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در ورزشگاه شهید نصیری یزد میزبان تیم ذوب آهن اصفهان است.