به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با استقبال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی، نشست این مجمع در هتل همای مشهد آغاز شد.

رئیس هیئت پارلمانی ایران در مجمع بین المجالس آسیایی گفت: هیئت‌هایی ازکشورهای آذربایجان، بحرین، کامبوج، چین، قبرس، لبنان، فلسطین، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ترکیه، امارات و ازبکستان در این اجلاس حضور یافته اند.

محسن زنگنه گفت: سخنرانان اصلی مراسم افتتاحیه این اجلاس رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دوره‌ای مجمع است.

وی افزود: در این اجلاس ۹ قطعنامه در کمیته سیاسی بررسی می‌شود و نشست ویژه حمایت از مردم فلسطین نیز در دستور کار قرار دارد. این قطعنامه‌ها شامل موضوعاتی، چون نقش پارلمان‌ها در حکمرانی مطلوب، حاکمیت قانون، رفاه در آسیا، توسعه و همکاری میان دولت‌ها و پارلمان‌های آسیایی است.