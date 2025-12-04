پخش زنده
مادران شهدا با دلهایی آکنده از عزم و اراده، عزیزترین داراییشان را فدای آرمانهای بزرگ کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،در این روزهایی که به یاد شهدای عزیز کشورمان هستیم، باید یاد کنیم از بزرگترین قهرمانان این سرزمین؛ مادران و همسران شهدا که با صبر، ایثار و عشق بیپایان خود، میراثی جاوید از فداکاری و وفاداری به وطن به یادگار گذاشتهاند.
مادر شهید محمدمهدی درخشان، همانگونه که خود میگوید: "با من درد و دل میکرد و دلم برای آن تعریفها تنگ شده است"، یاد و خاطره فرزند عزیزش را در دل خود زنده نگه میدارد و با تمام وجود، از فداییش در راه وطن افتخار میکند.
محمدمهدی درخشان، متولد ۱۳۴۲، همواره بهعنوان یک انسان با ایمان و مسئولیتپذیر شناخته میشد، او نه تنها در عرصههای علمی و فرهنگی فعال بود، بلکه در جبهههای جنگ نیز به دفاع از خاک کشور شتافت و در عملیاتهای مختلفی همچون عملیات خیبر شرکت کرد.
در نهایت، ۱۶ اسفند ۱۳۶۲، در اثر اصابت ترکش گلوله توپ، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
مادر شهید درخشان که همواره با عشق و صبر، یاد و خاطره فرزندش را در دل خود نگه داشته است، بارها شاهد اشکهای فروخورده و راز و نیازهای شبانهاش در سر نماز بود. او در دل شبهای تاریک، با خداوند صحبت میکرد و از عمق دل، صبر میخواست. این همان صبری است که خداوند پاداش آن را به مادران و همسران شهدا عطا کرده است.
در چنین روزهایی، تکریم این مادران و همسران عزیز که با قلبهای پر از عشق و ایثار، راه شهیدان را ادامه میدهند، ضروریتر از هر زمان دیگری است.
مادران و همسرانی که با وجود دلتنگیهای بیپایان، همیشه در کنار انقلاب و کشور ایستادهاند و یاد شهیدان را در دلهایشان زنده نگه میدارند.