رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد: مرکز شوق زندگی با هدف شناسایی، کاهش و مدیریت آسیبهای اجتماعی و با همکاری دستگاههای قضایی و اجرایی استان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع زاده در آیین افتتاح مجتمع شوق زندگی واقع در پارک بزرگ شهر گفت: مجتمع «شوق زندگی» به همت واحدهای عمرانی و اجتماعی این سازمان و با همکاری دستگاههای مرتبط، در مدت کوتاهی بهسازی و آماده بهرهبرداری شد و فعالیت خود را بهعنوان نخستین مرکز تخصصی در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی در استان یزد آغاز کرد.
وی افزود: همانگونه که در نام سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی مشخص است، یکی از ابعاد مهم مأموریت ما در حوزه اجتماعی است که با توجه به وظیفهای که قانونگذار بر عهده سازمان گذاشته، بهویژه در حوزه پیشگیری، امروز شاهد تحقق آن در قالب افتتاح این مجتمع هستیم.
معاون شهردار ادامه داد: این مجتمع با هدف شناسایی و مدیریت آسیبهای اجتماعی در حوزههای مختلف از جمله خانواده، دانشآموزان، دانشجویان، کارگران و سایر اقشار جامعه طراحی شده و مهمترین رویکرد در این مجتمع برنامهریزی برای کاهش آسیبها و ارائه خدمات مشاورهای و اجتماعی در حوزههای مرتبط است.
زارع زاده با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف تصریح کرد: این مرکز با نظارت و راهبری دادگستری، نیروی انتظامی، بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط فعالیت خواهد کرد و امیدواریم با همراهی همه دستگاهها، مجموعههای مردمی و خیرین فهیم استان شاهد اتفاقات مثبت و مؤثر در حوزه اجتماعی شهر یزد باشیم.