فرماندار اردبیل از مقاوم سازی پل تاریخی دوجاق در مسیر راه قدیمی اردبیل به مشگین شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرماندار اردبیل در جریان بازدید از پل تاریخی دوجاق با تاکید بر اینکه حفظ و نگهداری بناها و اماکن تاریخی نه تنها پاسداری از گذشته، بلکه سرمایهای برای آینده محسوب میشود، از مقاوم سازی پل تاریخی دوجاق شهرستان خبر داد.
فرزادقلندری با بیان اینکه اماکن و بناهای تاریخی هویت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه را شکل میدهند و نقش مهمی در توسعه گردشگری و تقویت حس تعلق مردم دارند به برنامه ریزی تشکیل کارگروهی در شهرستان برای حفاظت و نگهداری آثار تاریخی با مشارکت دستگاههای اجرایی، مردم و خیرین و صاحب نظران اشاره نمود.
پل تاریخی دوجاق که با قدمت ۸۰ ساله در مسیر راه قدیمی اردبیل به مشگین شهر و در حد مرزی این دو منطقه در ۵ کیلومتری ضلع شمالی روستای گندشمین (ازتوابع بخش ثمرین شهرستان اردبیل) بناشده پس از ترمیم در سال ۱۳۸۶ شمسی متأسفانه دوباره به دلایلی؟!... تخریب و دیواره پل ریزش کرده است.
این پل در سال ۱۳۱۷هجری شمسی ساخته شده است و تاریخ ساخت آن بر کتیبه موجود در نمای پل به چشم میخورد.
پل دوجاق پلی یک دهنه با قوس شاخ بزی تند است که با مصالح آجری و نمای سنگی ساخته شده است.