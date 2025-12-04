به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرماندار اردبیل در جریان بازدید از پل تاریخی دوجاق با تاکید بر اینکه حفظ و نگهداری بنا‌ها و اماکن تاریخی نه تنها پاسداری از گذشته، بلکه سرمایه‌ای برای آینده محسوب می‌شود، از مقاوم سازی پل تاریخی دوجاق شهرستان خبر داد.

فرزادقلندری با بیان اینکه اماکن و بنا‌های تاریخی هویت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه را شکل می‌دهند و نقش مهمی در توسعه گردشگری و تقویت حس تعلق مردم دارند به برنامه ریزی تشکیل کارگروهی در شهرستان برای حفاظت و نگهداری آثار تاریخی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مردم و خیرین و صاحب نظران اشاره نمود.

پل تاریخی دوجاق که با قدمت ۸۰ ساله در مسیر راه قدیمی اردبیل به مشگین شهر و در حد مرزی این دو منطقه در ۵ کیلومتری ضلع شمالی روستای گندشمین (ازتوابع بخش ثمرین شهرستان اردبیل) بناشده پس از ترمیم در سال ۱۳۸۶ شمسی متأسفانه دوباره به دلایلی؟!... تخریب و دیواره پل ریزش کرده است.

این پل در سال ۱۳۱۷هجری شمسی ساخته شده است و تاریخ ساخت آن بر کتیبه موجود در نمای پل به چشم میخورد.

پل دوجاق پلی یک دهنه با قوس شاخ بزی تند است که با مصالح آجری و نمای سنگی ساخته شده است.