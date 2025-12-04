وزیر دادگستری در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان، صبح امروز از طریق فرودگاه سراوان وارد استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری به همراه جمعی از معاونین و‌نمایندگان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها برای دومین بار به سیستان و بلوچستان سفر کرده است تا به صورت میدانی برخی مشکلات و کمبود‌ها را در حوزه سراوان بزرگ مورد بررسی قرار دهد.

وی در ابتدای سفر خود به سراوان از طرح در حال ساخت ندامتگاه ۷۵۰نفری سراوان بازدید کرد.

وزیر دادگستری پیش از این، در نخستین سفر خود به استان با حضور در منطقه سیستان، با نمایندگان اقشار و اصناف مختلف مردم دیدار و در جلسات تخصصی به بررسی و حل موضوعات و مسائل این منطقه پرداخت.

منصور بیجار استاندار، حجت الاسلام المسلمین موحدی‌راد رییس کل دادگستری استان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و‌جمعی از مدیران استانی از وزیر دادگستری استقبال کردند.