فرمانده سپاه کربلا مازندران در یادواره شهدای جهاد گفت: شرط دریافت نصرت الهی، حضور در میدان، توکل به خدا و تحمل سختی‌های ایستادگی برای «انقلابی ماندن» است.

شرط نصرت الهی، حضور در میدان و انقلابی ماندن است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد در بیست‌وچهارمین یادواره شهدای جهاد مازندران که به منظور گرامیداشت ۱۷۲ شهید جهادگر استان برگزار شد، گفت: هرجا با حرکت جهادی و انقلابی پیش رفته‌ایم، موفقیت داشته‌ایم و لازم است این روحیه همگانی شود.

وی با بیان اینکه خصلت سازندگی، عزت و پیشرفت در جهادگران باقی است، نقش آنان را در صحنه‌های تولید، اشتغال، امنیت غذایی و خنثی‌سازی توطئه‌ها بسیار مهم ارزیابی کرد.

فرمانده سپاه کربلا تبعیت از ولایت، عشق، ایمان، جهاد و شهادت را محورهای حرکت جهادی برشمرد و افزود: باید از ظرفیت فرهنگ جهادی به ارث رسیده از امام(ره) برای حل مشکلات کشور استفاده کرد.

سردار موحد با توصیف مقام شهدا، اهداف یادواره را زنده نگاه داشتن یاد و انتقال پیام آنان به نسل نو عنوان کرد و ویژگی‌های شهدا را تعهد دینی، ارتباط با قرآن، تبعیت از ولایت و حرکت جهادی برشمرد.

وی در ادامه تصریح کرد: اسلام برای رسیدن به هدف، نیازمند صبر، مقاومت، جهاد و شهادت است و تا زمانی که آرمان‌های انقلاب اسلامی پابرجاست، توطئه‌های دشمنان کارساز نخواهد بود.

سردار موحد در پایان با بیان اینکه «سپاه و بسیج آمد تا تکه‌تکه شود و اسلام باقی بماند»، نوید داد: مادامی که توکل به خدا باشد، از هیچ نیرویی نباید هراسید.