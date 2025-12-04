امام جمعه تبریز:
توفیق عبادت و زیارت عنایتی الهی است
امام جمعه تبریز گفت:توفیق عبادت و زیارت عنایتی الهی است و هر کس به محضر امام رضا (ع) مشرف شود غصهها و مشکلات را فراموش خواهد کرد؛ بنابراین باید با حضور قلب در این مکان مقدس وارد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در جمع زائران ۵۰۰۰ نفری شوق زیارت کمیته امداد آذربایجانشرقی در حرم رضوی با اشاره به جایگاه معنوی زیارت امام رضا (ع) گفت:
نورانیت و رفتوآمد ملائک در محضر امام رضا (ع) دائمی است و هر زائری از این فیض بهرهمند میشود.
وی با اشاره به سالروز وفات حضرتامالبنین (س) مادر حضرت ابوالفضل (ع) گفت:توسل به این بانو و فرزند رشید ایشان مشکلگشا است.
گفتنی است این مراسم با حضور گسترده زائران کمیته امداد آذربایجانشرقی در رواق امام خمینی (ره) حرم رضوی برگزار شد.