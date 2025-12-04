امام جمعه تبریز:

توفیق عبادت و زیارت عنایتی الهی است

امام جمعه تبریز گفت:توفیق عبادت و زیارت عنایتی الهی است و هر کس به محضر امام رضا (ع) مشرف شود غصه‌ها و مشکلات را فراموش خواهد کرد؛ بنابراین باید با حضور قلب در این مکان مقدس وارد شد.