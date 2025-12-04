به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان گفت:در حالی که سرما هنوز به اوج خود نرسیده، خطرات پنهان آن جان بسیاری از شهروندان را تهدید می‌کند.

منصور شیشه فروش افزود: بر اساس گزارش‌های اخیر، ۱۹۲مورد حادثه در استان رخ داده که ۷نفر جان باختند و۱۷۸نفر نیز به مراکز درمانی اعزام شدند.

وی اضافه کرد:این گاز بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌صدا است و بدون هیچ‌گونه هشدار آشکاری می‌تواند موجب مرگ شود.

وی اضافه کرد:برای پیشگیری از مسمومیت با مونوکسیدکربن لازم است در فصل سرما همیشه بخاری و وسایل گازسوز در محیط دارای تهویه مناسب نصب شود، دودکش‌ها مرتب کنترل شده و از انسداد یا نشتی آن اطمینان حاصل شود.

روز گذشته مرد و زن سمیرمی در منزل مسکونی بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ناشی از رعایت نکردن اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز جان خود را از دست دادند.