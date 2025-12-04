پخش زنده
نیروهای شرکت آب و فاضلاب همدان با اقدام سریع، شکستگی خط انتقال آب خیابان آزاد همدانی را در کوتاهترین زمان ممکن رفع کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،شکستگی خط انتقال آب در خیابان آزاد همدانی که روز گذشته موجب بروز اختلال در شبکه شده بود، با حضور بهموقع نیروهای حوادث و اتفاقات شرکت آب و فاظلاب و انجام عملیات جهادی برطرف شد.
بر اساس اعلام شرکت آب و فاضلاب استان همدان، عملیات از ساعت ۱۱ صبح دیروز آغاز شد و تیمهای تخصصی پس از ارزیابی محل و برای جلوگیری از هدررفت آب، اقدام به قطع موقت شبکه انتقال کردند.
نیروهای امدادی با پنج ساعت تلاش مستمر و بکارگیری تجهیزات فنی، شکستگی خط انتقال را ترمیم و شبکه را به حالت پایدار بازگرداندند.