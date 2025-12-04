بزرگداشت شهید دریادار همتی و شهدای نیروی دریایی ارتش در سمنان بزرگداشت شهید دریادار همتی و شهدای نیروی دریایی ارتش در سمنان بزرگداشت شهید دریادار همتی و شهدای نیروی دریایی ارتش در سمنان بزرگداشت شهید دریادار همتی و شهدای نیروی دریایی ارتش در سمنان بزرگداشت شهید دریادار همتی و شهدای نیروی دریایی ارتش در سمنان بزرگداشت شهید دریادار همتی و شهدای نیروی دریایی ارتش در سمنان بزرگداشت شهید دریادار همتی و شهدای نیروی دریایی ارتش در سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در مراسمی در سالن هلال احمر سمنان و با حضور فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و مسئولان استان سمنان، از مقام والای فرمانده ناوچه پیکان در عملیات مروارید، شهید دریادار همتی و دیگر شهدای نیروی دریایی در استان سمنان ، تجلیل شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم گفت: اقتدار امروز ایران در خلیج فارس و آب‌های منطقه، نتیجه خون شهدا، برکت انقلاب و هدایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب است

امیر دریا دار شهرام ایرانی افزود: پس از عملیات مروارید، کشتی‌ها در محدوده خلیج فارس اسکورت شدند و امروز به برکت خون شهدا استفاده از ۶ هزار شناور برای تقویت صیانت از دریا ابلاغ شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: فرزندان این کشور در دل خطر همچنان انجام عملیات‌ها را با افتخار و اقتدار برای صیانت از دریا انجام می‌دهند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به پایگاه شناور کردستان در آب‌های کشور گفت: ماموریت این پایگاه راهبردی با ظرفیت بسیار بالا، پشتیبانی از یگان‌های رزمی کشور است.

امیر دریادار ایرانی به ورود مجدد ناوشکن سهند به اعماق آب‌های کشور اشاره کرد و افزود: ناوشکن سهند به‌عنوان یک شناور رزمی چندمنظوره با تجهیزاتی به‌روز در حوزه‌های مختلف است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تجهیزات راهبردی نیروی دریایی کشور گفت: دشمنان بهتر است فکر‌های باطل خود را در خصوص تعرض به کشور فراموش کنند.

تجلیل از مادران و همسران شهدای شاخص سمنان، رونمایی از کتاب زندگی نامه شهید همتی و تمبر یادبود این یادواره و نامگذاری خیابان‌ها شهر سمنان به نام شهدای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.