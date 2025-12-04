به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در دیدار دکتر رسول مهدی‌نژاد معاون خبر صداو سیمای آذربایجان‌غربی با فرماندار بوکان محورهای توسعه همکاری‌های دوجانبه و پوشش رسانه‌ای اخبار شهرستان بوکان، مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

در این نشست، فرماندار بوکان ضمن تقدیر از رویکرد سازنده رسانه ملی، بر لزوم ارتقای سطح اطلاع‌رسانی و بازتاب مستمر اقدامات، رویداد‌ها و عملکرد دستگاه‌های شهرستان در حوزه‌های عمران، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و هنری تأکید کرد .

خشایار صنعتی رسانه استانی را یکی از مولفه‌های اثربخش در فرآیند آگاهی‌بخشی عمومی دانست و خواستار برنامه‌ریزی مشترک با صدا و سیمای مرکز ارومیه به منظور تقویت تولیدات محتوایی، افزایش پوشش خبری پویا در شهرستان شد.

وی همچنین بر ضرورت طراحی بسته‌های رسانه‌ای به منظور شناسایی ظرفیت‌ها و چهره ها، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انعکاس برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان تأکید کرد و اظهار داشت که همکاری راهبردی میان دستگاه‌های اجرایی بوکان و صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی می‌تواند نقشی مؤثر در تسریع روند توسعه و بهبود ارتباط میان مردم و مسئولان ایفا کند.

در ادامه معاون خبر صدواسیمای آذربایجان غربی با استقبال از دیدگاه‌های ارائه‌شده، آمادگی کامل صدا و سیمای استانی را برای گسترش پوشش خبری، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تقویت تعامل مستمر با شهرستان بوکان اعلام کرد.

دکتر رسول مهدی‌نژاد این همکاری را فرصتی مناسب برای بازتاب دقیق توانمندی‌ها و دستاورد‌های شهرستان در سطح استان برشمرد.