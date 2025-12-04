با شناسایی و دستگیری گردانندگان، کانال غیر اخلاقی در فضای مجازی بوکان مسدود شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی شهرستان بوکان از شناسایی و دستگیری گردانندگان یک کانال غیر اخلاقی در فضای_مجازی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ موسی بهاری گفت: در پی فعالیت کانالی در فضای مجازی و انتشار تصاویر شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان، که موجب نارضایتی شهروندان شده بود، موضوع شناسایی عوامل مرتبط با این کانال در دستور کار ویژه پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: سربازان گمنام پلیس فتای شهرستان با انجام اقدامات فنی موفق شدند گرداننده اصلی این کانال را در یکی از استان‌های غرب کشور و همچنین همدستش را در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی و دستگیر کنند.



فرمانده انتظامی شهرستان بوکان با اشاره به مسدود شدن کانال و معرفی متهمان به مرجع قضایی، خاطر نشان کرد: شبکه‌های اجتماعی فضای امنی برای اعتماد نیستند و انتظار می‌رود نوجوانان و جوانان عزیز در این خصوص هوشیاری لازم را داشته باشند و از اشتراک‌گذاری و انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی خودداری نمایند.

شهروندانی که در رابطه با این کانال شکایتی دارند، می‌توانند به پلیس فتا انتظامی شهرستان بوکان مراجعه کنید