برای حفاظت از ابنیه، آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی استان یک فلزیاب و ۲ متهم درشهربابک دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان ، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانگفت: در راستای تأمین و تثبیت امنیت در حفاظت از ابنیه، آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی استان کرمان و در اجرای تفاهم‌نامه منعقد شده با فرماندهی انتظامی استان، عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان شهربابک در حین انجام مأموریت ایست و بازرسی در محور‌های مواصلاتی این شهرستان، موفق شدند یک دستگاه فلزیاب را کشف و ضبط و در این زمینه، ۲ متهم را شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ مجید فاریابی افزود: فلزیاب کشف شده به همراه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله قاطع با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی گفت: صیانت از میراث گران‌سنگ این سرزمین تنها با اتکا به توان نیرو‌های یگان حفاظت محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند جلب مشارکت‌های اجتماعی و همراهی مردم آگاه و دلسوز است.

.