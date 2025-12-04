آغاز گردشگری زمستانه قوها در مازندران
نخستین دسته قوهای مهاجر از نیمکره شمالی برای زمستان گذرانی وارد مازندران شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
،قوهای مهاجر همه ساله با کاهش دمای هوا در نیمکره شمالی دریای خزر و بخشهایی از سیبری، برای زمستان گذرانی به عرضهای پایین تر جغرافیایی از جمله مازندران مهاجرت میکنند.
مهاجرت قوها به طور معمول از اواخر آبان آغاز میشود اما با توجه به اینکه قوها تابع شرایط و نوسانات دمایی هستند، گرمای پاییزی سبب تاخیر در ورود این مهاجران به تالابهای مازندران شد.
مهاجرت قوها تا اسفندماه ادامه دارد و تالابهای ازباران و سرخرود نخستین محل فرود قوها و تنها مکانهایی هستند که قوها بهصورت دستهجمعی به آنجا مهاجرت میکنند.
علاوه بر قوها، ۲۰ گونه پرنده کنار آبزی، ۱۶ گونه اردکها، سه گونه غاز، فلامینگو، ۱۱ گونه پرستو و کاکاییها و ۱۰ گونه پرنده شکاری، پرندگانی هستند که تالابهای مازندران را برای زمستان گذرانی انتخاب میکنند.