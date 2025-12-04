

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ،قو‌های مهاجر همه ساله با کاهش دمای هوا در نیمکره شمالی دریای خزر و بخش‌هایی از سیبری، برای زمستان گذرانی به عرض‌های پایین تر جغرافیایی از جمله مازندران مهاجرت می‌کنند.

مهاجرت قو‌ها به طور معمول از اواخر آبان آغاز می‌شود اما با توجه به اینکه قو‌ها تابع شرایط و نوسانات دمایی هستند، گرمای پاییزی سبب تاخیر در ورود این مهاجران به تالاب‌های مازندران شد.

مهاجرت قو‌ها تا اسفندماه ادامه دارد و تالاب‌های ازباران و سرخرود نخستین محل فرود قو‌ها و تنها مکان‌هایی هستند که قو‌ها به‌صورت دسته‌جمعی به آنجا مهاجرت می‌کنند.