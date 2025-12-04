پخش زنده
دور دوم فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دل ری ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
میراندس ۰ - ۲ رئال سوسیداد
کولتورال لیونزا ۴ - ۲ آندورا
اورنزه ۲ - ۱ جیرونا (وقت اضافه)
رئوس ۰ - ۲ رئال سوسیداد
پونته ودرا ۰ - ۳ ایبار
الدنزه ۲ - ۱ آلمریا
تالاورا ۲ - ۱ مالاگا
مورسیا ۳ - ۲ کادیس
سیه زا ۰ - ۱ لوانته
آتلتیکو آنتونیانو ۱ - ۱ ویارئال (در ضربات پنالتی ۳ - ۵ به سود ویارئال)
کینتانار ۱ - ۲ الچه
تورنت ۱ - ۴ رئال بتیس
- پیش از این تیمهای رئال مایورکا، اوئسکا، دپورتیووآلاوس، اوساسونا، گوادالاخارا و ختافه نیز از دور دوم صعود کردهاند.