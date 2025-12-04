حذف جیرونا از دور دوم، صعود سوسیداد و ویارئال

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

میراندس ۰ - ۲ رئال سوسیداد

کولتورال لیونزا ۴ - ۲ آندورا

اورنزه ۲ - ۱ جیرونا (وقت اضافه)

رئوس ۰ - ۲ رئال سوسیداد

پونته ودرا ۰ - ۳ ایبار

الدنزه ۲ - ۱ آلمریا

تالاورا ۲ - ۱ مالاگا

مورسیا ۳ - ۲ کادیس

سیه زا ۰ - ۱ لوانته

آتلتیکو آنتونیانو ۱ - ۱ ویارئال (در ضربات پنالتی ۳ - ۵ به سود ویارئال)

کینتانار ۱ - ۲ الچه

تورنت ۱ - ۴ رئال بتیس

- پیش از این تیم‌های رئال مایورکا، اوئسکا، دپورتیووآلاوس، اوساسونا، گوادالاخارا و ختافه نیز از دور دوم صعود کرده‌اند.