پخش زنده
امروز: -
محموله هزار و ۸۵۰ کیلوگرمی گوشت مرغ بدون مجوز بهداشتی در سرخه توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، فرمانده انتظامی شهرستان سرخه گفت : ماموران یگان امداد در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت یخچالدار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
سرهنگ سیدجلال حسینی افزود: پلیس در بازرسی از بار خودرو، هزار و ۸۵۰ کیلوگرم گوشت و دل و جگرمرغ را که به صورت فلهای و بدون مجوز های بهداشتی و قانونی ، خارج از شبکه توزیع بود را کشف کردند.
سرهنگ حسینی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: با هماهنگی قضایی، محموله گوشت مرغ به اداره جهاد کشاورزی تحویل داده شد.