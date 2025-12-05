به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، فرمانده انتظامی شهرستان سرخه گفت : ماموران یگان امداد در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیونت یخچالدار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سرهنگ سیدجلال حسینی افزود: پلیس در بازرسی از بار خودرو، هزار و ۸۵۰ کیلوگرم گوشت و دل و جگرمرغ را که به صورت فله‌ای و بدون مجوز های بهداشتی و قانونی ، خارج از شبکه توزیع بود را کشف کردند.

سرهنگ حسینی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: با هماهنگی قضایی، محموله گوشت‌ مرغ به اداره جهاد کشاورزی تحویل داده شد.