نماینده جمعه روحانیت در کهگیلویه و بویراحمد خواستار توجه ویژه رئیس جمهور به ظرفیتهای این استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام سید علی صالح موسویاعظم، صبح امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه در دیدار با رئیسجمهور که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر وفاداری همیشگی مردم کهگیلویه و بویراحمد به آرمانهای انقلاب اسلامی گفت: مردم این استان با تقدیم بیشترین سهم شهدا نسبت به جمعیت خود، همواره پایبندیشان به ارزشهای انقلاب را ثابت کردهاند و شایسته توجه ویژه دولت در مسیر توسعه متوازن هستند. وی با بیان اینکه مطالبات تنظیمشده جامعه روحانیت استان با نگاهی شرعی و مسئولانه تدوین شده است، اظهار کرد: انتظار میرود دولت توصیههای اساسی پیامبر اسلام (ص) در زمینه امانتداری را سرلوحه اقدامات اجرایی خود در این استان قرار دهد. موسویاعظم با بیان اینکه مطالبات تنظیمشده جامعه روحانیت استان با نگاهی شرعی و مسئولانه تدوین شده است، اظهار کرد: انتظار میرود دولت توصیههای اساسی پیامبر اسلام (ص) در زمینه امانتداری را سرلوحه اقدامات اجرایی خود در این استان قرار دهد. وی در تشریح محورهای مطالبات روحانیت، خواستار تسریع در تکمیل زیرساختهای دینی، مذهبی و فرهنگی نیمهتمام شد و افزود: ساماندهی محوطه و فراهمسازی امکانات رفاهی در اماکن شاخص زیارتی استان مانند بارگاه حضرت بیبی حکیمه (س) از اولویتهای اصلی است. نماینده روحانیت استان همچنین بر تقویت نرمافزاری و سختافزاری حوزههای علمیه خواهران و برادران و دانشگاهها برای نقشآفرینی مؤثر در ترویج فرهنگ دینی تأکید کرد.
وی حمایت معیشتی از طلاب، روحانیون و هنرمندان فعال فرهنگی از طریق ایجاد صندوق حمایت را خواستار شد و افزود: سازماندهی ساختاریافته طلاب در آموزش و تبلیغ دینی و اعزام منظم مبلغین به مناطق دوردست باید بهصورت نظاممند دنبال شود. موسویاعظم در ادامه بر حضور دائمی امامان جماعت در مدارس و دانشگاهها و اجرای مستمر برنامههای اخلاقی، معنوی و مشاوره دینی تأکید کرد و گفت: ارتقای سواد رسانهای و ایجاد شبکه مربیان رسانهای در مساجد و مراکز علمی از نیازهای ضروری برای مقابله با آسیبهای فرهنگی است. وی ضمن تأکید بر ضرورت آموزش والدین و نوجوانان برای استفاده سالم از فضای مجازی، بر حمایت از نرمافزارهای بومی سالم و تقویت رسانههای محلی بهویژه صدا و سیمای مرکز استان برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تأکید کرد. نماینده روحانیت استان در بخش دیگری از سخنانش ایجاد مرکز اسناد و مطالعات فرهنگ لری، ثبت ملی آیینهای بومی و ادبیات شفاهی و برگزاری جشنوارههای عشایری را از اقدامات ضروری برای معرفی فرهنگ فاخر استان دانست. موسویاعظم در پایان، برگزاری نشستهای معرفتی و برنامههای آموزشی با محوریت معارف انتظار در سطح عمومی و دستگاههای اجرایی را راهکاری مؤثر در تقویت روحیه امید و نشاط اجتماعی میان مردم عنوان کرد.