وی حمایت معیشتی از طلاب، روحانیون و هنرمندان فعال فرهنگی از طریق ایجاد صندوق حمایت را خواستار شد و افزود: سازماندهی ساختاریافته طلاب در آموزش و تبلیغ دینی و اعزام منظم مبلغین به مناطق دوردست باید به‌صورت نظام‌مند دنبال شود.



موسوی‌اعظم در ادامه بر حضور دائمی امامان جماعت در مدارس و دانشگاه‌ها و اجرای مستمر برنامه‌های اخلاقی، معنوی و مشاوره دینی تأکید کرد و گفت: ارتقای سواد رسانه‌ای و ایجاد شبکه مربیان رسانه‌ای در مساجد و مراکز علمی از نیازهای ضروری برای مقابله با آسیب‌های فرهنگی است.



وی ضمن تأکید بر ضرورت آموزش والدین و نوجوانان برای استفاده سالم از فضای مجازی، بر حمایت از نرم‌افزارهای بومی سالم و تقویت رسانه‌های محلی به‌ویژه صدا و سیمای مرکز استان برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تأکید کرد.



نماینده روحانیت استان در بخش دیگری از سخنانش ایجاد مرکز اسناد و مطالعات فرهنگ لری، ثبت ملی آیین‌های بومی و ادبیات شفاهی و برگزاری جشنواره‌های عشایری را از اقدامات ضروری برای معرفی فرهنگ فاخر استان دانست.



موسوی‌اعظم در پایان، برگزاری نشست‌های معرفتی و برنامه‌های آموزشی با محوریت معارف انتظار در سطح عمومی و دستگاه‌های اجرایی را راهکاری مؤثر در تقویت روحیه امید و نشاط اجتماعی میان مردم عنوان کرد.

