به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده سپاه شهدای استان گفت: با هدف آمادگی برای مقابله با تهدیدات دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و سناریو‌هایی که احتمال دارد دشمن در مناطق مرزی به ویژه استان‌های مرزی عملیانی کند، رزمایش شهید مهدی ربّانی در سراسر کشور اجرا می‌شود؛ این رزمایش ۵‌شنبه و جمعه به عبارتی ۱۳ و ۱۴ آذر اجرایی می‌شود.

سردار محمدحسین رجبی با بیان اینکه ۵۸ گردان بیت‌المقدس برادران و ۱۲ گردان کوثر در این رزمایش شرکت می‌کنند، گفت: ارزیابی قدرت فراخوانی، انسجام، حضور به موقع، سازماندهی، توانایی دفاع از کوی و برزن، بررسی توانمندی بسیج در عملیات امداد و نجات، سنجش میزان آمادگی از جمله اهدافی است که دنبال می‌شود.

وی ارتقای آمادگی رزم و آمادگی دفاعی بسیجیان را هدف نهایی از برپایی این رزمایش دانست و ضمن ابراز رضایت از حضور منسجم و موفق بسیج در جنگ ۱۲ روزه به اشکال مختلف اعم از گشت رضویون، گشت اطلاعاتی، تور‌های ایست بازرسی، خاطرنشان کرد: اقشار مختلف مردم با حمایت از این فعالیت‌های داوطلبانه بسیجیان به آنها دلگرمی دادند.