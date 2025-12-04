پخش زنده
رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ (شهید مهدی ربانی )با رمز یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها در آذربایجان غربی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ شهید مهدی ربانی با اعلام رمز یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها از سوی سردار تقی نجمی، جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی آغاز شد.
سردار تقی نجمی جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی گفت: کمک به حفظ انسجام، ثبات و امنیت داخلی کشور و بالا بردن روحیه و آمادگی نیروهای بسیجی از اهداف برگزاری این رزمایش سراسری در استان است.
رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ به نام شهید سرلشگر پاسدار مهدی ربانی در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه به مدت ۲روز در همه شهرستانهای آذربایجانغربی برگزار میشود.