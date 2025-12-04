وزیر راه و شهرسازی به منظور بازدید از چند طرح و افتتاح متمرکز ۴۵۷۷ واحد طرح مسکن حمایتی وارد استان زنجان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ وزیر راه و شهرسازی پنج شنبه ۱۳ آذر به منظور بازدید از پایان عملیات ریل گذاری راه آهن دو خطه قزوین- زنجان و افتتاح متمرکز ۴۵۷۷ واحد طرح مسکن حمایتی و اعلام آغاز پروژه‌های روبنایی بخش مسکن و چند طرح ساخت ابنیه و بهسازی جاده‌ای وارد استان زنجان شد.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی صبح امروز پنج شنبه در نخستین برنامه از خط دوم راه آهن قزوین- زنجان بازدید خواهد کرد.

بازدید از عملیات پایان ریل‌گذاری و بهره‌برداری از خط اختصاصی شهرک صنعتی شماره یک زنجان، بازدید از طرح نهضت ملی مسکن و دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان از برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه در سفر به استان زنجان خواهد بود.