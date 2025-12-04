نماینده جامعه ایثارگری از رئیس جمهور خواست کهگیلویه و بویراحمد را به عنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده جامعه ایثارگری استان در نشست با رئیس جمهور با اشاره به اینکه این استان دارای ۹۵ هزار ایثار گر است و جامعه ایثارگران تقاضای خانه ایثار دارد، گفت: بسیاری از ایثار گران به مرحله کهولت سن رسیدند. اندرزیان افزود: دوم اینکه استان کوچک کهگیلویه و بویراحمد ۵۴۰ گلزار کوچک شهدا دارد، گفت: این گلزارها نیازمند تجهیز و ساماندهی است و نیازمند اعتبار است. وی با اشاره باینکه کهگیلویه و بویراحمد دارای چگالی بالای ایثار گری است، گفت: تقاضای مبلغ ۴۰۰ میلیادر ریال برای تکمیل مجتمع فرهنگی ایثارگران نیاز است که امیدواریم که این مبلغ تامین شود. وی با بیان اینکه جامعه ایثارگری از مجلس و دولت ناامید و راضی نیست، گفت: در مسئله اشتغال، مسکن، کنکور، آموزش ما با مشکل مواجه هستیم فقط شرکتهای دولتی و نهادها از استخدام فرزندان جانبازان و ایثارگران استقبال میکند ولی شرکتهای خصوصی چنین رویکردی ندارد. اندرزیان با بیان اینکه ۶ هزار و چهارصد نفر متقاضی تسهیلات مسکن هستند، گفت: مبلغ تسهیلات مسکن توسط نهادهای ذیربط برای بویراحمد ۶۵۰ میلیون و شهرستانها ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته است که این مبلغ کافی نیست و امیدواریم این مهم اصلاح شود. اندرزیان عنوان کرد: ما انتظار انضباط و اقتدار از دولت داریم دولت باید استقرار خود را از مجلس حفظ کند و استان کوچکی مانند کهگیلویه و بویراحمد از اختلاف این نهاد و مجلس آسیب میبینند به عنوان مثال چه لزومی دارد ساخت یک سد موجب شود مردم به خیابان بیاینند. نماینده جامعه ایثارگری گفت: حلقههای سیاسی تصمیم گیر هستند انتصاب بر اساس شایسته سالاری باید انجام گیرد و اینکه چرا دولت شما اینقدر پیر است. وی گفت: وزیر میراث فرهنگی به کهگیلویه و بویراحمد اخیرا سفر کرد و این سفر یک سفر تشریفاتی بود و هیچ دیدار و گفتگویی با مردم انجام نشد. وی گفت: از سال ۹۰ تاکنون هیچ رئیس جمهوری به شهرستانهای چهارگانه کهگیلویه سفر نکرده است، آیا اسم مناطقی مانند دیشموک، لیکک و چرام به گوش شما رسیده است و استدعا داریم شهرستان کهگیلویه با توجه به ظرفیتهایی که دارد به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شود.