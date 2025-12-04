ذخایر خونی استان همدان در وضعیت قابل قبول قرار دارد و نیاز‌های بیماران را به‌طور کامل پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل انتقال خون استان همدان با اشاره به کاهش مراجعه اهداکنندگان خون در روز‌های اخیرگفت: با وجود این کاهش، ذخایر خونی استان همدان در وضعیت قابل قبول قرار دارد و نیاز‌های بیماران را به‌طور کامل پوشش می‌دهد.

دکتر افشین محمدی با بیان اینکه همدان جز هفت استانی بوده که شیوع آنفلوآنزا در آن بالا گزارش شده افزود: طبیعی است که افراد مبتلا تا مدتی امکان اهدای خون ندارند و همین موضوع یکی از عوامل کاهش مراجعه اهداکنندگان در روز‌های اخیر محسوب می‌شود.

او تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها را نیز از دیگر دلایل کاهش مراجعه دانست و افزود: وقتی خانواده‌ها درگیر مراقبت از فرزندان‌شان می‌شوند یا هنگام آلودگی هوا، اولویت افراد تغییر کرده و ترجیح می‌دهند در منزل بمانند و در نتیجه مراجعه برای اهدای خون کمتر می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان همدان با تاکید بر اینکه هم‌اکنون ذخایر خونی استان در شرایط نرمال قرار دارد تاکیدکرد: در حال حاضر ذخیره نزدیک به ۶ روز خون در همدان موجود است، اما هفته گذشته این میزان حدود هشت روز بود و به دلیل همین کاهش، فعلا امکان ارسال خون به سایر استان‌ها را نداریم و فقط نیاز‌های همدان را پوشش می‌دهیم.

محمدی با اشاره به برنامه سازمان انتقال خون برای فراخوان سراسری، گفت: احتمالا روز شنبه از طریق شبکه سراسری رسانه ملی فراخوان عمومی داده شود و هدف این فراخوان تامین ذخایر استان‌های درگیر بحران مانند تهران و استان‌هایی که هم آلودگی هوا داشته‌اند و هم مصرف بیمارستانی بالاتر است.

او تصریح کرد: جای نگرانی نیست و به اندازه کافی خون در استان موجود است و نیاز‌های بیماران به‌طور کامل تامین می‌شود.