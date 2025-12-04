پخش زنده
در راستای توسعه عدالت آموزشی، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، به پویش ملی «به سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه» پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ مهدی جمالینژاد در حاشیه نشست نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورسی به پویش ملی «به سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه» پیوست.
این پویش بر پایه مشارکت گسترده مردمی شکل گرفته و هدف آن بسیج سرمایه، دانش، تجربه و نفوذ اجتماعی هر ایرانی برای ساختن آیندهای روشن از مسیر آموزش و مدرسهسازی است.
استاندار اصفهان در این مراسم با اشاره به اهمیت والای مدرسهسازی، تأکید کرد: مدرسه تنها چهار دیوار و سقف نیست، بلکه جایی است که آرزوهای کودکان سقف ندارد و ساخت مدرسه، میثاق عشق و ایمان مردمانی است که با نیتهای پاک، آینده را میسازند و عدالت آموزشی را ماندگار میکنند.
وی افزود: در کار خیر، وزن نیت بر وزن زر میچربد واین عرصه، میدان مسابقه ثروتمندان نیست، بلکه میثاق انسانهاست و دولت راه را برای مشارکت همه مردم در این مسیر خیر هموار کرده است.
پویش «به سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه» در ابتدای راه خود ساخت بیش از ۱۰۰ مدرسه را در سراسر کشور هدفگذاری کرده است.
