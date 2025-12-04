پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش گفت: ۶۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح نهضت ملی مسکن فرهنگیان خواف اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علیرضا کاظمی چهارشنبه شب در شورای اداری شهرستان خواف افزود: ۳۰ میلیارد تومان برای بهبود و ارتقای تجهیزات مدارس خواف و ۱۰ میلیارد تومان نیز برای استانداردسازی گرمایشی و سرمایشی مدارس این شهرستان اختصاص یافته است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در شهرستان خواف و رشتخوار برای تکمیل طرحهای نیمهتمام آموزشی ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفتیم که به مرور زمان تخصیص خواهد یافت.
وی مساله اصلی آموزش و پرورش را تغییر و تحول در برنامه درسی مقاطع مختلف تحصیلی برشمر و افزود : باید تغییر و تحول در برنامه و کتب درسی همه مسائل مرتبط با آموزش دانش آموزان مانند محتوا و نظام ارزشیابی، ساعتهای درسی و حوزههای یادگیری مورد به طور اساسی مورد توجه قرار گیرد.
کاظمی تصریح کرد: تغییر در فرآیند آموزشی کلاس اول ابتدایی در هشت مدرسه کشور به صورت آزمایشی از سال تحصیلی جاری آغاز شده است و به تدریج در مدارس ابتدایی سراسر کشور اعمال میشود.
وی علت اصلی مسائل و مشکلات کشور در بخشهای مختلف را ناشی از کم توجهی به نظام تعلیم و تربیت برشمرد و گفت: رفع تنگناهای این بخش و ارتقای جایگاه آن نیازمند همدلی و هم افزایی مسئولان همه بخشها است.
کاظمی ادامه داد: برای رفع مسائل و مشکلات کشور باید آموزش و پرورش در اولویت همه بخشها قرار گیرد.
وی اظهار کرد: آموزش و پرورش در ۴۶ سال گذشته اولویت دولتهای مختلف نبوده است ولی برای نخستین بار این بخش اولویت دولت چهاردهم قرار گرفته است و در نتیجه این توجه مشکلات این بخش و فرهنگیان در بخشهای مختلف کاهش یافته است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: این وزارتخانه در کنار توجه به بهبود وضعیت معیشتی معلمان و توسعه کمی و کیفی فضاهای آموزشی، ارتقای پوشش تحصیلی پیش دبستانی از ۴۵ درصد فعلی به حدود ۷۰ درصد را در دستور کار دارد.
کاظمی افزود: ارتقای کیفیت آموزشی در این مقطع موجب افزایش کیفی آموزش مقاطع تحصیلی ۱۲ سال آینده میشود.