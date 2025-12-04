پخش زنده
دهمین کاروان ترویج بهره وری کشاورزی بزرگداشت روز جهانی خاک با شعار «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» در نقده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ کارشناس آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: کاروان ترویج بهره وری همزمان در شهرستانهای استان با حضور مدیران و مسئولان پهنههای جهادکشاورزی شهرستانها و دِهستان ها، شهرداران، منابع طبیعی، محیط زیست و تشکلهای زیست محیطی که در زمینه خاک فعالیت میکنند، با هدف فرهنگسازی حفاظت از خاک برگزار شد.
جمالی به نقش جهادکشاورزی و دیگر دستگاهها، برای حفاظت و افزایش حاصلخیری و جلوگیری از فرسایش خاک اشاره کرد و افزود: خاک سالم باید برای تولید و زندگی آیندگان حفظ شود و بر اساس قانون با متخلفانی که خاک را آلوده میکنند، برخورد میشود.
رئیس شورای اسلامی آذربایجان غربی هم به تلاش شهرداریها در حفاظت از محیط زیست و مدیریت صحیح پسابها به ویژه در سایتهای زباله و جمع آوری نخالهها در سالم سازی محیط اشاره کرد و گفت: در همین راستا، باغ شهر در فضای ۳و نیم هکتاری در حاشیه گدار چای احداث و ۲۷ هزار اصله درخت در دامنه کوه سلطان یعقوب کاشه شده، تا از فرسایش خاک جلوگیری شود.
۱۲ تا ۱۸ آذر به عنوان هفته خاک نامگذاری شده و ارائه آخرین یافتههای تحقیقاتی، آسیب شناسیهای مربوط به خاک و جلوگیری از نابودی آن از اهداف برگزاری کاروان ترویج بهره وری کشاورزی است.