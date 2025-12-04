تمبر پستی یادبود دکتر مجید تجن‌جاری، دانشمند برجسته حوزه هوش مصنوعی و شهید جنگ ۱۲ روزه، چهارشنبه شب در روستای تجن جار آمل رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تمبر پستی یادبود «دکتر مجید تجن‌جاری»، دانشمند برجسته حوزه هوش مصنوعی کشور و شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهونیستی به جمهوری اسلامی، چهارشنبه شب در روستای تجن جار از توابع این شهرستان رونمایی شد.

این مراسم همزمان با یادواره شهدای روستای تجن جار و با حضور پرشور مردم، خانواده شهید و معاون اداره کل پست مازندران برگزار شد.

معاون اداره کل پست مازندران در حاشیه این مراسم گفت: تمبر اختصاصی دانشمند شهید مجید تجن جاری که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیلی- آمریکایی به شهادت رسید، با استقبال خانواده شهید رونمایی شد.

مجید عطایی افزود: تمبر یک ارزش فرهنگی در همه جوامع است و برای شخصیت ها، مقامات شاخص، مکان‌های تاریخی، شهدا و آئین‌های بومی به عنوان یک یادبود فرهنگی و مذهبی ایجاد می‌شود.

وی، رونمایی از تمبر اختصاصی شهید مجید تجن جاری را گرامیداشت مقام ارزشمند شهید و شهادت و ادامه راه شهدا و زنده نگهداشتن یاد و خاطره آنها دربین مردم اعلام کرد.

معاون اداره کل پست مازندران با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته نیز تمبر گرامیداشت ۴۳ شهید یکی از مناطق استا رونمایی شده بود، اضافه کرد: همچنین تمبر سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی نیز به عنوان نماد ملی و بین المللی مقاومت در مازندران رونمایی شد.

شهید دکتر مجید تجن جاری یکی از برجسته‌ترین نخبگان علمی ایران در حوزه هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی بود که در تاریخ ۲۳ خرداد امسال در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی تهران به شهادت رسید.

شهید تجن جاری متولد سال ۱۳۹۶ در آمل بوده و در حوزه هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، رباتیک و الکترونیک سرآمد بود که در کارنامه علمی او چندین اختراع برجسته و کاربردی به ثبت رسیده است.