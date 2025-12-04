پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت که حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه باوجود آتشبس، باعث تلفات و آوارگی بیشتر فلسطینیها میشود.
وی افزود : گزارشها حاکی از آن است که حملات اسرائیل به نوار غزه باوجود آتشبس، باعث تلفات و آوارگی بیشتر فلسطینیها میشود . ما میخواهیم گذرگاه رفح بهطور کامل برای جابجایی کمکهای بشردوستانه و مردم غزه باز شود».
این مقام سازمان ملل همچنین افزود: «فلسطینیها باید بدون هیچ فشاری آزاد باشند که نوار غزه را ترک کنند و به آن بازگردند».