پخش زنده
امروز: -
فرودگاه شهدای خرمآباد برای نخستینبار در تاریخ پروازی لرستان در فهرست مبادی اعزام زائران حج عمره ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نخستین پرواز حج عمره از فرودگاه شهدای خرمآباد، روز جمعه چهاردهم آذرماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۸ صبح انجام میشود. این پرواز حامل ۲۳۰ زائر در قالب دو کاروان خواهد بود.
فرودگاه خرمآباد در دوران جنگ جهانی دوم با یک باند خاکی ساخته شد و کاربری نظامی داشت. پس از جنگ، باند آسفالت شد و با گذر زمان و واگذاری به سازمان هواپیمایی کشوری، توسعه تدریجی آن آغاز شد.
سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان در تشریح رخداد نخستین پرواز حج عمره بر آن بوده که تحقق این پرواز، پاسخی به یکی از مطالبات دیرینه مردم بوده که پس از برقراری پروازهای تمتع در دستور کار قرار گرفت.
پرواز حج عمره لرستان تنها به یک نوبت محدود نخواهد شد و برنامهریزی برای انجام منظم آن در دستور کار قرار گرفته است.