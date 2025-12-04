استاندار اصفهان با اشاره به آغاز نوسازی و هوشمندسازی ۸۰۰ کلاس از ۶ هزار کلاس هدف‌گذاری‌شده در استان، بر جدیت در پیگیری این طرح تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد در نشست نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی استان اصفهان گفت: ما در استان اصفهان حدود ۶ هزار کلاس درس داریم که هدف، هوشمندسازی و تجهیز آنها به سیستم‌های انرژی خورشیدی است.

وی افزود: از تمام شهرداران، فرمانداران و مسئولان شهرستان‌ها درخواست می‌شود این موضوع را جدی بگیرند، زیرا قرار نیست فقط به برگزاری جلسات متعدد بسنده کنیم؛ بلکه باید پیگیری و رصد مستمر داشته باشیم.

جمالی‌نژاد تاکید کرد: از مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری اصفهان و دیگر مسئولان می‌خواهم تا پیش از دهه فجر، جلساتی ویژه با شهرداران و فرمانداران شهرستان‌های کمترفعال تشکیل دهند و همچنین برای پیگیری مصوبات مرتبط با ماده ۳، جلسه جداگانه‌ای برگزار کنند.

جمالی‌نژاد گفت:این طرح، یک فرصت استثنایی و «سفره‌ای گشوده» برای مدارس استان اصفهان است و آموزش‌وپرورش پایه کار است و همکاری شهرداری‌ها و نهاد‌های اجرایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آن دارد.